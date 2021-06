Nepreslišano: Blaž Brodnjak, predsednik uprave NLB

Govorim o omejevanju kreditiranja prebivalstva do mere, kot ga ne poznamo nikjer na svetu. Slovensko prebivalstvo je prikrajšano pri dostopu do bančnih storitev. Prihaja do izrazitega razslojevanja v družbi. Tisti, ki je kreditno sposoben, lahko dostopa do zgodovinsko najcenejšega denarja in naložbeno kupuje drugo ali tretjo nepremičnino, tisti, ki res potrebuje podporo, pa je v bančnem sistemu ne more dobiti.