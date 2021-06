Pri Victoria's Secret, priljubljenem ameriškem proizvajalcu spodnjega perila, so se odločili za drastične spremembe. Znamka je do zdaj svojo prepoznavnost gradila na poudarjanju seksapila, predvsem pa z glamuroznimi modnimi revijami, na katerih so perilo nosili njihovi angelčki s popolnim telesom. Njihovo mesto bo zdaj zasedla nova skupina sedmih ambasadork, poimenovali so jih VS Collective, ki jo sestavljajo uspešne podjetnice, aktivistke in športnice. Prav tako naj bi ženske bile prepoznane po svojem zagovorniškem delu na področju enakosti spolov in pozitivnega odnosa do telesa ter predstavljajo širši spekter telesnih tipov in spolnih identitet. Kolektiv, ki vključuje nogometašico Megan Rapinoe, igralko Prijanko Čopra Jonas in plus model Palomo Elsesser, bo predstavljal nove linije izdelkov in oblikoval večpredstavnostne vsebine ter podpiral ženske cilje podjetja.

Da gre za dramatičen premik za blagovno znamko, je v izjavi med drugim dejal izvršni direktor Victoria's Secret Martin Waters. Waters je bil nastavljen februarja, ko ga je matično podjetje Victoria's Secret, poskušalo prodati zasebnemu kapitalskemu podjetju v 525 milijonov dolarjev vrednem poslu, ki je nazadnje propadel. Prav sredi minulega tedna je Waters za New York Times dejal, da angelov ne vidi več »kot kulturno pomembne«. V preteklosti je imela ta znamka le en vidik, ki se mu je reklo seksi. Kot je še poudaril Waters, je teh časov zdaj konec. Znamko Victoria's Secret bodo odslej promovirali na drugačen način, ne s prodajanjem spolnosti, temveč s pomočjo uspešnih, navdihujočih žensk.

Po poročanju Women's Wear Daily je imela znamka od decembra 2020 19-odstotni tržni delež pri intimnih oblačilih za ženske v ZDA, medtem ko je bil leta 2015 32-odstoten. Podjetje je lani objavilo, da zapira četrtino trgovin Victoria's Secret, še več jih je sledilo v začetku tega leta. »Zlasti v zadnjih petih letih se krepi javna kritika ozkih in ekskluzivnih lepotnih idealov Victoria's Secret, prodaja pa je začela upadati,« je za CNN komentirala Chantal Fernandez, višja dopisnica trgovinske publikacije The Business of Fashion. »Preoblikovana blagovna znamka, ki je bila napovedana minuli teden, je prvi pomemben kazalnik, kako poskuša Victoria's Secret napredovati.«