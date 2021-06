Prav vsak od šestih otrok zna speči kruh

Otroci Janeza in Mirjam Kržič živijo v tesni povezavi z naravo. Najmlajša namesto v vrtcu čas, ko so starejši sorojenci v šoli, preživita s starši na kmetiji. Ko se družina zbere, vsak od otrok poprime za delo. In kot vsi otroci se tudi oni veselijo počitnic.