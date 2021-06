Danska postaja hit evropskega prvenstva in ima vse več navijačev po Evropi. Vsaka njena tekma je kot filmski scenarij. Začelo se je s tekmo proti Finski in dramatičnim zastojem srca Cristiana Eriksena. Po dveh porazih je navdušila v tekmi za preživetje na turnirju proti Rusiji (4:1) in se skozi šivankino uho uvrstila v osmino finala, kjer je povsem nadigrala Wales. Junak je z dvema zadetkoma postal 23-letni Kasper Dolberg, kar je velika senzacija, saj je na uvodnih treh tekmah predtekmovanja igral le pol ure proti Rusiji. Dolberg tekme sploh ne bi začel, če bi bil zdrav in pripravljen zvezdnik Yussuf Poulsen, ki ga selektor Kasper Hjulmand sploh ni uvrstil v zapisnik tekme.

»Popolnoma noro. Sploh vam ne znam opisati, kako se počutim. Vse skupaj je nadrealistično. To je nekaj, na kar sem čakal, ko sem sedel na klopi. Že ko smo se sprehajali po mestu in hodili okrog stadiona, sem začutil, da bo ta dan zame nekaj zelo zelo posebnega. V takšni ekipi, kot je naša, je zelo lahko dosegati zadetke. Zelo sem ponosen, da sem del te skupine. Če bomo obdržali strelsko učinkovitost in trdnost v obrambi, bomo uspešni še naprej,« je bil evforičen Kasper Dolberg.

V Areni Johana Cruyffa se je počutil kot v domači dnevni sobi, saj je pri 17 letih iz danskega Silkeborga prestopil v Ajax iz Amsterdama in zanj v štirih letih na 118 tekmah dosegel 45 golov. »Na tem stadionu se je zame vse začelo in noro je bilo znova igrati tukaj. Ker je bil stadion zaradi naših navijačev ves v rdečem, sem se resnično počutil kot doma,« je dodal Dolberg, ki je bil razglašen za največjega talenta prve nizozemske lige v letu 2017. Leta 2019 ga je Ajax za 20,5 milijona evrov prodal v Nico, kjer se je začelo z negativno izkušnjo. Petnajst dni po prihodu na Azurno obalo je prijavil krajo luksuzne ure, vredne 70.000 evrov. Med preiskavo so s pomočjo videoposnetkov ugotovili, da je bil storilec njegov soigralec Lamine Diaby - Fadiga, ki je po desetih dneh dejanje priznal, klub pa je za kazen z njim prekinil pogodbo. Dolberg je bil že v prvem letu pri Nici izbran za klubskega igralca sezone.

Strokovni komentatorji so prepričani, da je Danska v Dolbergu dobila klasičnega napadalca. »Neverjetna predstava. V Kasperju imamo zvezdniškega napadalca. Na začetku ni igral veliko, vendar sem na treningu videl, da je v dobri formi. O njem sem imel dober občutek, bil je fantastičen. Ni se moglo končati drugače, kot se je zanj na njegovem starem domačem igrišču. Prvi gol je bil neverjeten,« ga je pohvalil selektor Kasper Hjumland, ki je izboljšal učinkovitost ekipe. Na prvih dveh tekmah je iz 43 strelov dosegla 1 gol, na naslednjih dveh pa iz 32 strelov kar 8 golov.