Skoraj minuto dolg posnetek ene od varnostnih kamer na ministrstvu za zdravstvo, ki ga je dnevniku Sun poslal zaskrbljeni žvižgač, je najmanj začasno pokopal politično kariero ambicioznega 42-letnega Matta Hancocka, po izbruhu pandemije koronavirusa poleg Borisa Johnsona najbolj znanega obraza vlade.

Pokopal je tudi njegov petnajstletni zakon s 44-letno ženo Martho, s katero sta se spoznala na univerzi, kjer je spoznal tudi sodelavko in ljubico, poročeno mater treh otrok milijonarko Gino Coladangelo, s katero se strastno poljubljata in objemata na posnetku, na katerem je njegova desna roka dlje časa zaposlena z njeno zadnjico. Na fakulteti sta skupaj delala na študentskem radiu. Zdaj na ministrstvu za zdravstvo, kjer jo je lani najprej za pol leta zaposlil kot neplačano svetovalko, potem pa jo povišal na položaj neizvršne direktorice z letno plačo 17.436 evrov. Zanjo bi morala priti na ministrstvo pet dni v letu, pa je hodila veliko več. Posnetek je s 6. maja, ko je protikoronska zakonodaja še prepovedovala objemanje najdražjih, s katerimi ne živiš v istem gospodinjstvu. Še deset dni pozneje je Hancock s televizijskih zaslonov žugal rojakom, naj se držijo pravil in ne objemajo niti babic in dedkov.

Gospa Coladangelo je poročena s 54-letnim milijonarskim poslovnežem Oliverjem Tressom, ustanoviteljem trgovinske verige Oliver Bonas. Oba, gospa Hancock in gospod Tress, sta do zdaj mislila, da sta njuna zakonska partnerja samo dobra prijatelja in sodelavca. Poučeni trdijo, da je njuno razmerje resno, da sta zaljubljena in da je bil on »vedno zatreskan vanjo«. Hancock je ženo zapustil na večer pred objavo posnetkov, ljubico Gino, ki ima tudi svoje lobistično podjetje, s katerim je postala milijonarka, pa so videli nositi prtljago v avto pred okoli pet milijonov evrov vredno družinsko vilo v Londonu.

Vse, kar je neverjetno Povsem neverjetno je to, da je Hancock 24 ur kljuboval odstopu, ker je mislil, da se bo rešil z javnim opravičilom za kršenje svojih koronapravil o socialnem distanciranju. Še bolj neverjetno je, da ga Boris Johnson ni hotel odstaviti in da se je na pozive k odstavitvi odzval z izjavo, da je s Hancockovim opravičilom zanj zadeva zaključena. Pritisk opozicije in medijev zaradi poskusov, da bi minister in premier na hitro pokopala ta v nebo vpijoči primer hipokrizije in dvojnih meril (ena za ministre, druga za vse druge), je bil na koncu prevelik, posebno zaradi vplivnih glasov v njuni konservativni stranki, ki so zahtevali odstop ali odstavitev v korist stranke. Nekateri so javno izražali svojo osuplost nad tem, da je Hancock, ki je z ministrskega položaja zaradi pandemije rojakom tako rekoč prepovedal priložnostna seksualna razmerja, mislil, da bo lahko ostal minister po tistem, ko je ves svet videl, kako zelo je pravila kršil sam. Vsakdo sovraži hipokrizijo, je dejal eden od vplivnih konservativcev.