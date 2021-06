Slovenci smo pogosto nezaupljivi, zato je pomembno vedeti, komu dejansko zaupamo. Izsledki raziskave Trusted Brand 2021, ki je že 15. leto potekala pod okriljem revije Reader's Digest Slovenija, so tako pokazali, da zaupamo tudi tem blagovnim znamkam: Alpini, Boschu, Delavski hranilnici, Jelovici, Laškemu, Medexu, OMV, Radenski, Relaxu, Valu 202, Telekomu Slovenije in Zavarovalnici Triglav. Med naštetimi znamkami ni ne Volkswagna ne Seata. Mar to pomeni, da nista zaupanja vredna?

Ko je govor o avtomobilizmu, Slovenci kot najbolj zaupanja vrednega vidimo Volvo, ali je to upravičeno ali ne, pa je že druga zgodba, ki tokrat za nas ni pomembna. Ker smo pod drobnogled vzeli športna terenca tiguana in ateco, je bilo za nas pomembneje ugotoviti, ali sta onadva vredna zaupanja. Iz preteklih izkušenj smo imeli odgovor sicer na dlani, a je od zadnjega druženja preteklo že veliko vode, spremembe v avtomobilski industriji pa se dogajajo iz meseca v mesec, zato smo ju zapeljali znova. Ne gre sicer za revolucionarne spremembe, toda mlajši ko je avto, bolj je tehnološko napreden in tudi okolju prijazen. A pri tokratnih testnih kandidatih smo naleteli na manjšo zadrego: ker sta dejansko brata, sta enako tehnološko napredna in tudi okolju prijazna. Nič čudnega, ko pa ju druži identičen pogonski sklop kot kombinacija zmogljivega 2-litrskega dizelskega motorja z močjo 150 konjev, 7-stopenjskega samodejnega menjalnika, ki mu lahko ukazujemo tudi z ušesoma za volanskim obročem, in pa prenosa na prednji kolesni par. Za doplačilo slabih dveh tisočakov si je mogoče omisliti tudi štirikolesnega. To prevedeno pomeni, da pogonski sklop ni tisti, ki bo jeziček na tehtnici nagnil v prid enega ali drugega, saj so zmogljivosti podobne, le pri dosegu je v občutni prednosti Nemec (850:690), ki ima večjo prostornino posode za gorivo (58:50 l) in za nameček še nižjo porabo goriva (6,8:7,2 l).

Če ste ob omembi skovanke športni terenec zastrigli z ušesi, iščete avto, v katerem se sedi visoko in udobno, izstopa pa s prostorom. Ta je praviloma tako na zadnji klopi kot v prtljažniku v primerjavi s konkurenti odmerjen razkošno. Tudi tiguana in ateco so zasnovali s to filozofijo, ki pa je pri volkswagnu še bolj poudarjena. Čeprav na prvi pogled to morebiti ni opazno, saj ju loči le 13 dolžinskih centimetrov (4,51:4,38 m). Marsikdo zna zgolj zamahniti z roko in dejati, pa saj to ni veliko, a je v notranjosti razlika vendarle opazna. Pri ateci je tako prostora na zadnji klopi dovolj, pri tiguanu pa ogromno, podobno lahko zapišemo za prtljažni prostor, ki je pri španki s 510 litri velik, pri nemcu pa s 615 litri še večji. Dodano vrednost predstavlja tudi vzdolžno pomična zadnja klop, ki je ateca ne premore. Na zadnjo klop smo povabili nekdanjega košarkarja, ki v višino meri konkretno več kot dva metra, pa ni imel nikakršnih težav s prostorom za glavo in kolena. Je to čarovnija, iluzija ali kaj drugega? Zdaj pa si predstavljajte, da ste Slovenec povprečnih mer. Sedeli boste veliko udobneje kot v ekonomskem razredu letala, kjer so centimetri za kolena potnikov skopo odmerjeni. Pri obeh pa za nameček veseli, da zajetnim prtljažnim vratom streže elektrika, kar bodo cenile predvsem predstavnice nežnejšega spola.

Da vas športni terenec omreži, je dejansko dovolj že enourna testna vožnja. Seveda je poglavarjevo mesto za volanskim obročem, kjer velja ugotovitev, da je visok položaj sedenja neprecenljiv. Ne samo zaradi boljše preglednosti, temveč predvsem udobja, ko boste brez strahu, da bi vas pri vstopu ali izstopu iz avta uščipnilo v križu. Eden izmed razlogov, zakaj športni terenci postajajo vse bolj priljubljeni. Razveseljuje tudi bogata serijska oprema, katere največja zvezda je pametni tempomat, ki sam pospešuje, zavira in ohranja varnostno razdaljo vse do hitrosti 210 km/h. Dodatek, brez katerega si sodobni avtomobil v letu 2021 le težko predstavljamo. Podobno kot velik barvni zaslon na dotik, pa čeprav bi si kot alternativo dostopa do menijev želeli tudi vrtljivi gumb. Kombinacija tempomata s samodejnim menjalnikom dokazano pelje do vrhunca. Žal je vse prej kot orgazmična cena, ki je pričakovano nižja pri ateci (35.759:37.033 evrov), a za povprečnega Slovenca še vedno velik zalogaj. Seveda pa jo lahko z dobrimi pogajalskimi sposobnostmi spustite za desetino ali celo nekaj več. Katerega izbrati? Več pa v sklepu.