Uspeh Andreje Klepač med dvojicami

Slovenska teniška igralka Andreja Klepač je v paru s Hrvatico Darijo Jurak slavila zmago v konkurenci dvojic na turnirju serije WTA v nemškem Bad Homburgu. Na turnirju z nagradnim skladom 197.600 evrov sta bili za prvi skupni naslov boljši od Ukrajinke Nadije Kičenok in Romunke Raluca-Ioane Olaru s 6:3 in 6:1. Za Klepačevo je bila to deveta lovorika v karieri v 19. finalu, nazadnje pa je bila skupaj z Ukrajinko Ljudmilo Kičenok, sicer sestro dvojčico današnje tekmice Nadije, najboljša oktobra 2019 v Zhuhaiju. “Turnir v Bad Homburgu je služil kot odlična priprava na Wimbledon, ki ga lahko pričakujeva optimistično. Danes naju čaka prvi trening, kmalu pa novi izzivi,” sporoča Andreja Klepač. Darija Jurak je dopolnila, da je bilo igranje z Andrejo Klepač prava poezija, saj je komunikacija potekala zelo gladko.