Brazilci so s tem rekorderji med elito, v kateri se najboljše reprezentance merijo od leta 1990. Sledijo jim Italijani z osmimi in Rusi s petimi naslovi. Olimpijski prvaki so bili že v ligaškem delu najboljši s 13 zmagami ob le dveh porazih, na zaključnem delu tekmovanja najboljše četverice pa so sprva ugnali Francijo (3:0), v finalu pa so po izgubljenem nizu premagali še svetovne prvake Poljake.

Najbolj učinkovit pri Brazilcih je bil Wallace De Souza z 22 točkami, Yoandy Leal pa jih je dodal 17. Pri Poljakih sta 17 oziroma 15 točk dosegla Bartosz Kurek in Michal Kubiak.

Končni vrstni red na prvih štirih mestih je bil torej Brazilija, Poljska, Francija in Slovenija, ki je prvič nastopila med odbojkarsko elito v tem tekmovanju. V ligaškem delu tekmovanja so varovanci selektorja Alberta Giulianija zasedli tretje mesto z izkupičkom 12 zmag in treh porazov. V polfinalu pa so morali Slovenci priznati premoč Poljakom (0:3).

Naslednji izziv za najboljše reprezentance na svetu bodo olimpijske igre. Slovenije tam ne bo, od 1. do 19. septembra pa kapetana Tineta Urnauta in moštvene kolege čaka evropsko prvenstvo v štirih državah. Slovenija bo v skupinskem delu igrala na Češkem v Ostravi.