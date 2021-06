Osebna vozila na mejnem prehodu Obrežje za vstop v državo čakajo od ene do dveh ur, na mejnih prehodih Dragonja, Gruškovje in Sečovlje je čakalna doba za vstop eno uro, na Dobovcu pa vozniki čakajo do pol ure. Vse do 21. ure velja omejitev prometa tovornih vozil, katerih največja dovoljena masa presega sedem ton in pol. Na Primorskem omejitev velja do 22. ure, so še spomnili v prometno-informacijskem centru.