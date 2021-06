Slovenija je tukaj, kjer je, zato ker Slovenija ni bila samo tisto, kar smo živeli v Sloveniji, ampak je bila več, je povedal premier Janez Janša. »Misel na demokratično in svobodno Slovenijo je preživela v glavnem izven meja socialistične republike Slovenije, ker tukaj je bila čistka neizprosna,« je izpostavil.

Uspeli smo kot celota

Empirični dokaz za to, da je samo skupna celota omogočila osamosvojitev, je bilo po premierjevih besedah prvo srečanje Svetovnega slovenskega kongresa. Slovenci po svetu so takrat nadomestili diplomacijo, ki je Slovenija ni imela, je dejal.

»Manjko ali šibkost našega glasu v svetu so takrat okrepili do neba naši rojaki povsod,« je povedal Janša. »Praktično ni bilo rojaka, ki takrat ne bi nekaj naredil. In to je ustvarilo takšen vtis v svetu, da se je naklonjenost do našega koraka v enem tednu bistveno spremenila,« je izpostavil.

»Takrat smo bili celota in zato smo uspeli. Tudi kasneje, ko je šlo še za mednarodno priznanje, bi bilo brez te pomoči vse skupaj bistveno težje,« je povedal premier.

Slovenija ima po Janševem mnenju v svetu ugled, ki ni nastal čez noč. Na to kaže tudi dogajanje v zadnjih dneh, ko so bile v barve slovenske zastave obarvane številne znamenitosti po svetu.