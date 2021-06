Iz Albanije poročajo o pravi tragediji. Nekaj po polnoči so v streljanju na plaži v kraju Velipoje umrle štiri osebe, stare med 20 in 59 let, še dve pa sta ranjeni. Po prvih informacijah policije je do spopada prišlo po kratkem popoldanskem prepiru, po neuradnih informacijah so se skregali zaradi ležalnikov na plaži v bližini restavracije Fantazia.

Njen lastnik Kujtim Ferracaku se je sprl z družino Gocaj, ki so lastniki hotela v kraju na severu države. Prepir, obogaten s psovkami in grožnjami, se je že takrat sprevrgel v fizično obračunavanje. Po poročanju lokalnih medijev je eden od umrlih prav Ferracaku, umrl pa naj bi še njegov zaposleni ter dva člana družine Gocaj. Kujtimov brat in še ena mladoletna oseba sta bila hudo poškodovana. Reševalne enote so ju prepeljale v bolnišnico v Tirani.