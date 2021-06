Okoli pol enajste ure dopoldan je kakih sto metrov od obale kraja Biograd na moru na jahti »Do this« izbruhnil požar. Na pomoč so takoj odhiteli lokalni policisti, gasilci in reševalci. Po poročanju portala Index se je posadka z gorečega plovila rešila s skokom v morje, Slovenske novice pa poročajo, da je skupina slovenskih turistov s svojim čolnom na varno odpeljala dva nemško govoreča potnika in nekaj prtljage.

Podatkov o morebitnih poškodovanih zaenkrat ni, prav tako bodo šele po končani akciji uspeli oceniti gmotno škodo. »Smrdi po plastiki in smrdi po dimu,« je za Index komentiral eden od očividcev.