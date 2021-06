Devetnajst okužb na novi koronavirus so ob 857 opravljenih PCR-testih potrdili včeraj, delež pozitivnih je znašal 2,2 odstotka. Umrla ni nobena oseba s covidom-19. Po podatkih Sledilnika covid-19 imamo v državi 791 aktivnih primerov okužbe, v bolnišnici je 75 oseb, od tega 22 na intenzivni negi.

Včeraj je bilo opravljenih še 13.027 hitrih antigenskih testov. 14-dnevna pojavnost na 100.000 prebivalcev pa je iz 41,1 padla na 37,7.

Janša: Koristi cepljenja so milijonkrat večje od rizika

Do danes je bilo polno, torej z vsemi odmerki cepljenih dobrih 644.000 ljudi oz. 30,7 odstotka vseh. O cepljenju je na včerajšnji osrednji slovesnosti ob 30. obletnici slovenske državnosti Občin Bovec, Kobarid in Tolmin spregovoril tudi premier Janez Janša. Ocenil je, da so v krizi občine, župani in občinski štabi za civilno zaščito tisti, ki operativno rešujejo krizo. Trenutna epidemiološka situacija je dobra, bodo pa, kot je dejal premier, čez poletje še vedno nujni previdnostni ukrepi.

»V jeseni pa je normalno življenje odvisno od precepljenosti. Koristi cepljenja so milijonkrat večje od rizika. Država, ki bo jeseni imela visoko precepljenost, bo lahko živela normalno,« je napovedal premier. Ob tem je župane pozval, da v okviru svojih pristojnosti pomagajo pri izvajanju cepljenja in napovedal srečanje z vsemi slovenskimi župani, na katerem se bo pogledalo, kaj se lahko naredi v naslednjih dveh mesecih.