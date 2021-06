Tampa po hudem boju izločila New York Islanders, v finalu z Montrealom

Branilka naslova Stanleyjevega pokala iz Tampe je na odločilni sedmi polfinalni tekmi severnoameriške hokejske lige NHL na domačem ledu premagala New York Islanders z 1:0 in konferenčno serijo končala s 4:3 v zmagah. Hokejiste iz Floride v velikem finalu čakajo tekmeci iz Montreala, ki so bili na zahodu boljši od Vegasa v zmagah s 4:2.