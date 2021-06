Delo inšpektorata je lani zaznamovala epidemija koronavirusne bolezni, tako glede vsebine in obsega dela kot glede spremenjene organizacije in načina opravljanja dela. Z novo normativno ureditvijo mu je bilo podeljenih več novih pristojnosti in s tem posledično tudi pooblastil.

Inšpektorji so v letu 2020 opravili 17.334 inšpekcijskih pregledov, od tega na področju nadzora delovnih razmerij 10.031 ter na področju nadzora varnosti in zdravja pri delu 7016 pregledov, inšpektorji za socialne zadeve pa so opravili 287 pregledov, izhaja iz poročila o delu v lanskem letu, s katerim se je pred dnevi seznanila vlada.

Z vseh treh področij dela je bilo lani ugotovljenih 19.028 različnih kršitev in na podlagi tega izdanih 9508 upravnih in prekrškovnih ukrepov ter podanih 29 naznanil sumov storitve kaznivega dejanja oz. kazenskih ovadb.

Skupno so inšpektorji izrekli za 4,01 milijona evrov glob.

Lani so izdali 505 dovoljenj za delo otrok, 21 soglasij glede izključitve posebnega varstva po zakonu o delovnih razmerjih in sedem odločb o zadržanju učinkovanja prenehanja delovnega razmerja.

Inšpektorat je izvedel devet usmerjenih akcij nadzora oz. poostrenih celoletnih usmerjenih nadzorov, s katerimi nadzira izvajanje zakonodaje s področja delovnih razmerij ter s področja varnosti in zdravja pri delu pri delodajalcih v dejavnostih, v katerih se določene kršitve pogosteje ugotavljajo, ali za katere ocenjuje, da predstavljajo največje tveganje z vidika pojavljanja kršitev ter zagotavljanja varnosti in zdravja pri delu oz. preverja izvajanje določenih zakonskih institutov.

Inšpektorji so lani na področju varnosti in zdravja pri delu na podlagi opravljenih nadzorov ugotovili 10.189 kršitev. Največ jih je bilo ugotovljenih v zvezi z ocenjevanjem tveganj in izdelavo izjave o varnosti z oceno tveganja (2501 kršitev), sledijo jim kršitve glede urejenosti in varnosti delovnih mest na prostem (1454), zagotavljanja zdravstvenega varstva delavcev (1335), usposabljanja delavcev za varno opravljanje dela (919) in zagotavljanja osebne varovalne opreme (837).

Največ ukrepov je bilo izrečenih delodajalcem v dejavnosti gradbeništva (25,7 odstotka), v predelovalnih dejavnostih (14,6 odstotka) in v dejavnosti trgovine (12,2).

Inšpektorji so raziskali 102 nezgodi pri delu, od tega osem smrtnih, 78 težjih, 14 lažjih, dve kolektivni nezgodi in dva nevarna pojava. Delodajalci so za obdobje od začetka leta 2020 do 18. februarja letos na inšpektorat prijavili 13.938 nezgod v zvezi z delom delavcev, med njimi 5503 obolenj, ki so se nanašala na covid-19. Prijavili so tudi 42 nevarnih pojavov.

S področja delovnih razmerij je bilo na podlagi izvedenih nadzorov ugotovljenih 8708 kršitev delovne zakonodaje. Največ na področju plačila za delo in drugih prejemkov iz delovnega razmerja (4720 kršitev), medtem ko je bilo glede interventne zakonodaje s področja delovnih razmerij ugotovljenih 215 kršitev.

Največ kršitev je bilo ugotovljenih v gradbeništvu (1362 kršitev), sledijo gostinstvo (1019 kršitev), proizvodnja (1006 kršitev) in trgovina (755 kršitev).

Socialna inšpekcija je lani zaključila z obravnavo 366 prijav.