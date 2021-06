Sternova je direktorica aktivistične skupine za človekove pravice gejev, lezbijk, biseksualnih in transspolnih oseb po svetu OutRight Action International. Sedaj bo zaposlena v State Departmentu. »V času, ko so LGBTQ osebe vse bolj ogrožene v vseh regijah sveta, bo Sternova delala s podobno mislečimi državami in organizacijami civilne družbe v podporo dostojanstvu in enakopravnosti za vse,« je sporočila Bela hiša.

Posebna odposlanka bo imela ključno vlogo pri uresničevanju Bidnove agende za napredek pravic LGBTQ oseb po svetu. Biden je v Beli hiši sprejel aktiviste LGBTQ, transspolne vojake in mlade ter dejal, da se je v Belo hišo vrnil ponos. A delo po njegovem še ni končano. »Ko se lahko istospolni pari zjutraj poročijo, popoldne pa izgubijo najemno pogodbo, je nekaj še vedno narobe,« je dejal Biden.

Slovesnosti je prisostvoval tudi prvi odkrito homoseksualni minister ameriške vlade Pete Buttigieg, ki vodi ministrstvo za promet. Priznal je, da je bil narejen velik napredek, vendar ponekod stvari še vedno nazadujejo. Biden je ob tem podpisal zakon, ki nočni klub Pulse v Orlandu na Floridi razglaša za nacionalni spomenik. Junija leta 2016 je strelec tam v imenu zvestobe Islamski državi pobil 49 ljudi, 53 pa ranil.

Senat je predlog zakona potrdil soglasno brez ugovora, kar je bil redek primer tovrstnega strankarskega sodelovanja med republikanci in demokrati. Biden je Pulse označil za posvečeni kraj. »Pred komaj petimi leti je nočni klub Pulse, ki je bil kraj sprejemanja in radosti, postal kraj neizrekljive bolečine in izgube. Nikoli si ne bomo povsem opomogli, ampak se bomo spominjali,« je dejal Biden.