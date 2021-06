Daniel Polette je prvič posilil Valerie Bacot, ko je bila ta stara dvanajst let. Takrat je bil njen očim, ko je pet let kasneje prvič zanosila, sta zaživela kot mož in žena. Posilstva in nasilje se takrat nista končala, na neki točki se je moški upokojil, Valerie prodajal drugim moškim in živel od tega denarja. Štiri leta nazaj ga je, da bi zaščitila otroke in tudi sebe, ustrelila do smrti. Porota jo je v petek spoznala za krivo umora, a ji naložilo le štiriletno zaporno kazen, od katere so tri leta še suspendirali. Ker je bila leto dni v priporu, se ji tako za rešetke sploh ni treba vrniti. Ko je tožilec na sodišču povedal, da kljub krivdi ne bo zahteval višje kazni, je Bacotova v dvorani od šoka in olajšanja izgubila zavest.

Preberite še:

Očim je Francozinjo posiljeval in prodajal za seks, po 25 letih zlorab ga je ustrelila

Zgodba Bacotove je tragična, v vseh teh desetletjih zverinskih zlorab ji namreč nihče ni priskočil na pomoč, čeprav je bližnja okolica vedela, kaj se dogaja. Njena mama Joëlle Aubagne je namreč vedela, kaj hčeri počenja njen partner, a jo je še vedno vodila na obiske k njemu v zapor, četudi je bil zaprt prav zaradi spolnega napada nanjo. In še huje – Polette se je po prestani triletni kazni uspel preseliti nazaj k njima. Vsi so vedeli, kaj se dogaja, a nihče ni rekel ničesar, je Bacotova zapisala v avtobiografski knjigi Vsi so vedeli. Sledilo je več desetletij zlorab, pretepanja, omejevanja njene svobode, prodajanja njenega telesa pohotnim tujcem. Nasilja so bili deležni tudi otroci, ki so se paru rodili, prav oni pa so dogajanje doma več kot enkrat prijavili policiji. A tam niso storili ničesar. »Pištolo, s katero ga je na koncu ubila, ji je Polette prislonil na senca in ustrelil. Naslednjič bo zares,« je porota slišala o ekstremno strupeni skupnosti, v kateri je živela Bacotova vsa ta leta.