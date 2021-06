S ponedeljkom bodo v še zadnji italijanski deželi, Dolini Aoste, odpravili nočno omejitev gibanja, tako da bo vsa država po dolgem času znova zaživela brez policijske ure. Prav tako s ponedeljkom v Italiji na prostem načeloma ne bodo več obvezne zaščitne maske (razen tam, kjer se zbira veliko ljudi in prihaja do gneče). Na sploh bodo po vsej Italiji odslej veljale le še najnižje oziroma najosnovnejše zdravstvene omejitve. Maske sicer ostajajo obvezne v zaprtih prostorih in v javnem prevozu.

Islandija ukinja vse epidemiološke omejitve

Na Islandiji brez epidemioloških ukrepov Islandija je prva država v Evropi, ki je po 15 mesecih socialnega distanciranja, obveznega nošenja zaščitnih mask in drugih ukrepov danes ukinila vse epidemiološko omejitve. V tej otoški državi v severnem Atlantskem oceanu že več kot teden dni ne poročajo o novih primerih okužbe z novim koronavirusom. Uspešna je tudi kampanja cepljenja, saj je vsaj en odmerek cepiva proti covidu prejelo skoraj 90 odstotkov prebivalcev, starejših od 16 let. Še vedno pa ostajajo v veljavi pogoji za vstop v državo, in sicer je treba predložitvi negativen PCR test na okužbo z novim koronavirusom. Za tiste, ki niso cepljeni proti covidu-19, pa je obvezna petdnevna karantena in dva negativna PCR testa. Tisti, ki imajo potrdilo o cepljenju ali so preboleli bolezen, od 1. julija za vstop v državo ne bodo več potrebovali negativnega testa.