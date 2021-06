V petek so opravili 952 PCR-testov na novi koronavirus in potrdili enajst novih okužb. Delež pozitivnih je tako znašal dober odstotek. Umrla sta dva bolnika s covidom-19, v bolnišnicah se zdravi 74 ljudi, od tega 24 na intenzivni negi.

V petek je bilo na praznik opravljenih še 10.040 hitrih antigenskih testov. Število aktivnih primerov je 863.

Povprečje novih primerov v zadnjih sedmih dneh je padlo na 37,7, 14-dnevna pojavnost na 100.000 prebivalcev pa znaša 41,1.

Onkološkim bolnikom priporočajo cepljenje Onkološki bolniki in tisti, ki so raka v preteklosti že preboleli, imajo ob okužbi z novimi različicami virusa večje tveganje za hud potek bolezni covida-19. Onkološki inštitut Ljubljana zato poudarja pomembnost cepljenja tovrstnih bolnikov in poziva, da se ob pomislekih slednji posvetujejo z zdravstveno stroko. Za cepiva, ki so registrirana v Sloveniji, se bolnik sedaj lahko odloča sam. Za čim hitrejšo precepljenost je zdravstvena stroka na inštitutu omogočila cepljenje onkoloških bolnikov skladno z nacionalno strategijo cepljenja. Od konca marca je bilo tako tam cepljenih preko 1000 onkoloških bolnikov. Cepljenje onkoloških bolnikov postaja z razvojem novih različic virusa čedalje bolj pomembno, saj bolj nalezljive različice hitro postanejo prevladujoče. Čeprav cepljenje s cepivi, ki so na voljo, ni popolnoma učinkovito pri preprečevanju zbolevnosti, je učinkovito pri preprečevanju hudega poteka bolezni, zaradi katerega je potreben sprejem v bolnišnico, na intenzivni oddelek ali nastopi celo smrt, opozarjajo na Onkološkem inštitutu. Cepiva so lahko pri nekaterih bolnikih z oslabljenim imunskim sistemom - zaradi raka ali zaradi onkološkega zdravljenja - manj učinkovita kot pri ostalih. Na onkološkem inštitutu pa kljub temu ne spodbujajo odlašanja ali zavračanja cepiv, saj vsaka dodatna zaščita zmanjša verjetnost hudega poteka bolezni.

Vsa Italija od ponedeljka brez policijske ure in mask na prostem S ponedeljkom bodo v še zadnji italijanski deželi, Dolini Aoste, odpravili nočno omejitev gibanja, tako da bo vsa država po dolgem času znova zaživela brez policijske ure. Prav tako s ponedeljkom v Italiji na prostem načeloma ne bodo več obvezne zaščitne maske (razen tam, kjer se zbira veliko ljudi in prihaja do gneče). Na sploh bodo po vsej Italiji odslej veljale le še najnižje oziroma najosnovnejše zdravstvene omejitve. Maske sicer ostajajo obvezne v zaprtih prostorih in v javnem prevozu.