Kot so danes sporočili s Policijske uprave Ljubljana, so policisti v petek opravljali naloge za varovanje državnega zbora, vzdrževali javni red in mir, zagotavljali varnost udeležencev prireditve na Trgu republike in protestnega shoda na Prešernovem trgu ter urejali promet.

Policija zabeležila več kršitev Neprijavljeni shod na Prešernovem trgu se je začel okoli 19. ure in končal okoli 21. ure, zatem pa je okoli 200 oseb odšlo še do križišča Slovenske ceste in Šubičeve ulice, kjer so se razšle okoli 22. ure. Do sedaj so policisti ugotovili eno kršitev po zakonu o javnih zbiranjih in vodijo prekrškovni postopek zoper organizatorja. Ugotovili so tudi 14 kršitev zakona o javnem redu in miru ter 13 oseb za čas shoda pridržali, so sporočili. Nadaljujejo zbiranje obvestil glede dogodka in bodo v primeru dodatno zaznanih prekrškov ali kaznivih dejanj ukrepali v skladu z zakonodajo.