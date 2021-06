Tožilci so za 45-letnega Chauvina želeli 30 let zapora, dobil pa je manj, obenem lahko v primeru lepega obnašanja pride na prostost že po 15 letih. Chauvin je ob izreku obsodbe prvič javno spregovoril in je izrazil sožalje družini človeka, ki ga je ubil s tem, da mu je več kot devet minut ležečemu na tleh in vklenjenemu pritiskal s kolenom na vrat.

Obramba prosila za pogojno kazen, družina za 40 let Chauvinov odvetnik je sodniku predlagal pogojno kazen, ker naj bi mu bilo zelo žal za vse skupaj. Menda nenehno razmišlja o tem, kaj bi bilo, če bi usodnega dne naredil kaj drugače. Floydova družina je pred izrekom sodbe sodniku predlagala, naj mu izreče maksimalno kazen 40 let zapora ali več, Chauvinova mama pa je prosila za usmiljenje in trdila, da je sin dober človek. Množica, ki se je zbrala pred sodiščem ob pričakovanju izreka kazni, je imela mešane občutke, vendar pa kazen ni bila tako nizka, da bi sprožila ogorčene reakcije in nove proteste. Tiskovne agencija in ameriški mediji poročajo, da je novica o višini kazni sprožila le razprave ali je to dovolj ali premalo ali preveč. Večina je menila, da je kazen ustrezna, saj je vseeno šlo za nekdanjega policista, ki se v ameriškem pravosodnem sistemu običajno izognejo odgovornosti za nasilna dejanja.