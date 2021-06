Po čestitkah, ki so na dan državnosti in ob 30. obletnici slovenske osamosvojitve danes prihajale iz Evrope, je prvi od visokih slovenskih predstavnikov, predsednik državnega zbora Igor Zorčič, na slavnostni seji v hramu demokracije poudaril, da »država ni samo ponos, temveč je predvsem zaveza in odgovornost«. Pozval je, da je treba Slovenijo graditi kot prostor strpnosti in kulture dialoga, v katerem drugače misleči ne bo sovražnik. »In ne nazadnje, čas je že, da državo začenjamo razumeti kot narodno srebrnino, ki prehaja iz roda v rod, in ne kot plen,« je kolegom poslancem in drugim visokim gostom dejal Zorčič.

Sledila je državna proslava na Trgu republike pred parlamentom, kamor so poleg slovenskih visokih predstavnikov s predsednikom vlade Janezom Janšo na čelu po rdeči preprogi prikorakali tudi avstrijski kancler Sebastian Kurz, hrvaški premier Andrej Plenković in madžarski predsednik vlade Viktor Orban. Če je večina slovenskih sosed na današnjo proslavo poslala svoje najvišje predstavnike, pa jo je bojkotiralo več vodij slovenske opozicije. Predsednik LMŠ Marjan Šarec in koordinator Levice Luka Mesec sta že pred dnevi odpovedala svojo udeležbo, danes pa je to storila še predsednica Socialnih demokratov Tanja Fajon. Udeležbi se je odpovedal tudi nekdanji predsednik republike Danilo Türk.

Proslavo je z govorom odprl predsednik republike Borut Pahor, ki se je med drugim vprašal, katero barvo v mavrici lahko pogrešimo. »Vsi smo različni, na neki način vsak svoje barve. Katero barvo smemo izločiti iz mavrice, da naj to še vedno ostane mavrica? Nobene.«

Za njim je ob lipi ob parlamentu spregovoril ljubljanski nadškof Stanislav Zore, ob zaključku naše redakcije pa je proslava še vedno potekala.