Utrinki iz prvenstva

Junak na Nizozemskem, izdajalec na Arubi

Desni bočni branilec Denzel Dumfreis je med nacionalnimi junaki nizozemske reprezentance, saj je dosegel zmagoviti gol na tekmi proti Ukrajini (3:2) ter je bil strelec in podajalec na tekmi proti Avstriji (2:0). Kapetan PSV Eindhovna se je rodil v Rotterdamu, korenine pa ima na Arubi v Karibskem morju (115.000 prebivalcev), ki je del kraljevine Nizozemske, vendar ima tudi nekatere elemente državnosti. Med njimi je tudi nogometna reprezentanca, za katero je Dumfreis pred sedmimi leti odigral dve prijateljski tekmi in dosegel en gol. Ko so ga vprašali, ali bi igral tudi uradne tekme, je rekel ne s pojasnilom, da čaka vabilo v nizozemsko reprezentanco, čeprav je igral v nižjih ligah. Tedaj so se osemnajstletniku vsi smejali, prebivalci Arube so ga takoj označili za izdajalca, z njegovimi dobrimi igrami pa se jeza prebivalcev do njega le še krepi. Leta 2018 je debitiral za Nizozemsko, po dobrih igrah na EP se zanj zanimajo Barcelona, Bayern, Inter…

Grožnje Morati

Napadalec španske reprezentance Alvaro Morata (na fotografiji) je zaradi zapravljenih priložnosti postal tarča groženj in žalitev navijačev. »Po tekmi s Poljsko devet ur nisem mogel zaspati. Prejel sem grožnje svoji družini in žalitve. Pišejo, da upajo, da bodo moji otroci umrli,« je pojasnil Morata, ki je na EP dosegel gol za remi proti Poljski in zastreljal enajstmetrovko proti Slovaški. »Ponosen sem, da sem streljal enajstmetrovko, saj si nihče drug ni upal vzeti žoge,« je dodal Morata.

Olmu bo pregorel telefon

Tekma osmine finala med Hrvaško in Španijo v ponedeljek bo posebna za Španca Danija Olma, saj ga je nogometno vzgojil zagrebški Dinamo, kamor je prišel pri 16 letih z akademije Barcelone, pri 21 letih pa je za odškodnino 22 milijonov evrov prestopil v Leipzig. Ko je igral v Zagrebu, so ga povezovali, da bi nastopal za hrvaško reprezentanco, a je vendarle dočakal vabilo svoje domovine. »Mobilnik mi bo pregorel. Iz Hrvaške sem prejel več kot sto sporočil, v katerih nekateri pišejo, da bom moral po osmini finala domov. Bil sem edini v španski reprezentanci, ki se je veselil gola Švedske v 93. minuti proti Poljski, ki nas je porinil na drugo mesto. S tekmo proti Hrvaški so se mi uresničile sanje,« je povedal Olmo.

Okužbe med danskimi navijači

Trije danski navijači so se med ogledom tekme proti Belgiji okužili z različico novega koronavirusa delta, zato so danske zdravstvene oblasti 4000 navijačev pozvale k testiranju. Na Danskem so našteli 29 primerov okužb, povezanih s tremi tekmami EP, ki so bile odigrane v Köbenhavnu.