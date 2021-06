Nepreslišano: Alenka Kraigher, epidemiologinja

Ko sem prvič izvedela za sestavo strokovne skupine, ki jo je za obvladovanje epidemije ustanovilo ministrstvo za zdravje, sem bila prepričana, da se bo skupina ukvarjala izključno z organizacijo zdravljenja, nege in rehabilitacije obolelih. Da bo skrbela, da bomo imeli zadosti bolnišničnih postelj, negovalnega kadra, ustrezno organizirane prostore, skratka, da bo poskrbela za logistiko zdravljenja. Kajti med njenimi članicami in člani je daleč največ infektologov, ki so usposobljeni točno za to, epidemiolog pa je samo eden. Pa to govorim z vsem dolžnim spoštovanjem do te veje medicine. Po moji oceni je ta skupina presegla svoj domet. Kajti dejansko je za vsebine, s katerimi se je nato ukvarjala, po zakonu pristojen NIJZ oziroma njegov center za preprečevanje nalezljivih bolezni; ne razumem, zakaj so mu odvzeli to nalogo in jo dali neki ad hoc skupini.