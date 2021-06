Jutri bodo Francozi v drugem krogu regijskih volitev odločali, kdo bo vodil 18 regij, od tega jih je 13 večjih v Evropi, 5 manjših pa je prekomorskih. Udeležba v prvem krogu minulo nedeljo je bila komaj 33,3-odstotna. Izjemno nizka je bila tudi zato, ker imajo regije, drugače kot v večini evropskih držav, zelo malo pristojnosti – samo za javni potniški promet, ceste, bolnišnice, srednje šole in pomoč podjetjem.

Vendarle bi bile te volitve lahko izhodišče za predsedniške, ki bodo čez deset mesecev. Tako predsedniku države Emmanuelu Macronu, ki se sicer zdaj v javnosti zgraža samo zaradi nizke udeležbe, najbrž ni vseeno, da je bila v prvem krogu njegova stranka tako močno poražena, da nima možnosti za prevzem oblasti v nobeni od 18 regij.

Zakaj Le Penova slabi?

Macron se v drugem krogu volitev boji predvsem velikega uspeha Xavierja Bertranda čisto na severu Francije in zmage Nacionalnega zbora v regiji Provansa-Alpe-Azurna obala. Bertrand bi mu bil namreč lahko nevaren tekmec na predsedniških volitvah v boju za volilce na zmerni desnici. Zmaga Nacionalnega zbora v marsejski regiji pa bi bila velika zmaga za skrajno desničarko Marine Le Pen, ki bi tako osvojila prvo regijo. To bi bilo zanjo dobro izhodišče za predsedniške volitve.

A tudi Le Penova, ki je po anketah poleg Macrona glavna favoritka na predsedniških volitvah, je bila hudo poražena v prvem krogu regijskih volitev, saj je v prvem krogu njena stranka dobila 19 odstotkov glasov, leta 2015 pa jih je, sicer po apokaliptičnih terorističnih napadih v Parizu, dobila 28 odstotkov na takšnih regijskih volitvah. Mladi, med katerimi ima daleč največ volilcev, se namreč tokrat niso udeležili volitev. Prvega kroga 20. junija se je udeležil samo vsak peti med 18. in 35. letom starosti. Ker so volili večinoma starejši, to je polovica vseh starejših od 50 let, je prišlo do poraza skrajne desnice in zmage klasične desnice, za katero volijo večinoma upokojenci. Nekaj regij pa bi lahko osvojili tudi socialisti.

Drugi razlog za neuspeh Le Penove je, da je vse bolj zmerna, saj je zdaj za evro in EU. Zaradi tega je namreč izgubila volilce, ki predvsem protestirajo proti političnemu sistemu in so zdaj raje ostali doma. Torej majhna udeležba ni bila le odraz brezbrižnosti in pasivnosti, ampak tudi tako aktivno izraženega protesta proti obstoječi politiki oziroma politikantstvu. Med drugim Le Penova v svojem stremljenju po zmernosti pred dvema letoma ni dovolj odločno podprla rumenih jopičev, ki so v njej večinoma videli rešiteljico dejanskih in namišljenih problemov francoske družbe.