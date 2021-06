Spomeniki človeka po navadi ne nasmejejo, ta pa zmore. Sam sredi ničesar, sploh če človek ne ve, da je tam zato, da gleda uresničeni stadion Stožice. Gospod je bil tudi velik navijač Olimpije in privrženec nogometa. Hitro ujezljivi navijač. Nekoč je nad mojo glavo držal pepelnik in se tresel od besa. Ujezila ga je pripomba, da glede na to, da sedi v upravi kluba, nima smisla, da benti nad klubsko politiko v lokalu. A je bil tudi človek, ki se je hitro pomiril. Izvrsten spomenik, skratka. Pero res zgleda Pero, ne pa neko umetnikovo videnje, za kar je poskrbel akademski kipar Mirsad Begić. Odkar so tam pomožni tereni, pa pravzaprav nadzoruje treninge na pomožnem terenu, kar je pri nas redka kultura. Da ljudje (nemalokrat upokojenci) gledajo treninge. Sploh idealno se zdi, da bi stal pred vhodom v kompleks za treninge. Da kot stari poznavalec premeri vsakogar, ki vstopi.

A pred nadaljevanjem klubske sezone seveda velja končati evropsko reprezentančno prvenstvo. Konec tedna nas čakajo osmina finala in prve štiri tekme. Začenši s tekmo Wales – Danska, v kateri pozornost izzivajo kvote na Wales, kot na primer 5,00 na njihovo zmago in 2,03 na dvojni znak. Resda so v primerjavi z Danci poimensko slabši, a za stare otoške »rovke« gre, tekma bo posebnega pomena, bržkone trda. Napad Walesa James-Ramsey-Bale zmore zadeti gol, kvota na »oba gol« pa je 2,00. V drugi tekmi Italijani, ki so si v predtekmovanju priigrali status favorita za naslov, pričakujejo Avstrijce, kvota na njihovo zmago je 1,50. Za kaj več bo treba kombinirati. Z manj od treh golov skupno recimo, za kar je na voljo koeficient 2,75. Nizozemska – Češka bo prva nedeljska tekma. Ker gre za Nizozemce, je prva stava, ki pade na pamet, več od 2,5 gola skupno, za kvoto 1,75, v kombinaciji z njihovo zmago pa 2,40. In še nedeljski večerni posladek med Belgijo in Portugalsko, ki je bila v derbiju proti Francozom oškodovana. In je zbujena, Belgijci pa ne povsem prepričljivi. Dvojni znak gre njim, vredno pa je poskusiti z remijem z večjim številom golov za kvoto 12.