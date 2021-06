Da sta se tožilca odločila za tožbo, so sporočili z državnega odvetništva, kjer so se prav tako morali odločiti, ali bodo s tožbo izpodbijali sklep vlade. Na državno odvetništvo se je obrnil državnotožilski svet, ki je podal pobudo za vložitev tožbe zaradi kršitve zakona v škodo javnega interesa in zahteve za izdajo začasne odredbe na upravno sodišče.

Z državnega odvetništva so sporočili, da tožbe sami ne bodo vložili, ker je upravni spor namenjen predvsem pravnemu varstvu posameznikov (v tem primeru torej obeh tožilcev, ki sta vmes že vložila tožbo), medtem ko je državno odvetništvo v prvi vrsti zastopnik države.

Ob tem so tudi v državnem odvetništvu poudarili, da je imenovanje evropskih delegiranih tožilcev vsekakor v interesu države. lp