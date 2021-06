Bile so zelo uspešne. Dal bi jim kar oceno pet. Vseh 15 reprezentantov je pokazalo veliko mero motivacije, koncentracije in pripravljenosti, da smo se lahko maksimalno pripravili na za nas zelo pomembne kvalifikacije. Pogoje za delo smo imeli vrhunske, zato verjamem, da gremo v Kaunas samozavestni in z velikimi pričakovanji.

Bolj kot ne smo izpolnili cilje programa, ki smo ga zastavili. Malo smo tudi improvizirali. Ko imaš v moštvu takega virtuoza, kot je Luka Dončić, se od njega tudi učiš in moraš spremljati, kaj mu ustreza. Sproti vidiš nekatere stvari, ki si jih prej sploh nisi predstavljal. Hkrati je treba spremljati tudi to, kako se mu ekipa prilagaja. Potem je tu še Mike Tobey, ki je za vse nas novost.

Ko zmaguješ, je vedno lahko. Tekmo s Hrvaško smo dobili, zato je samozavest igralcem zrasla. Dejansko imamo velik napadalni talent, morda celo največjega do zdaj. Napadalno smo izredno potentna ekipa. Koliko smo se spoznali in bili pri tem uspešni, pa bodo pokazali tekme in predvsem trenutki, ko nam ne bo šlo vse po načrtih.

Zgolj tekmovalnosti. Na trenutke je bila za treninge celo na previsoki ravni. Zato smo morali igralce včasih tudi malo miriti. A to je le dobrodošlo. Če to vidiš na treningih, pomeni, da jim ni vseeno. In če jim ni vseeno, je vsak trening lažji, pred odhodom v Litvo pa je zato optimizem še večji.

Pred štirimi leti nam je to res uspelo. Igralci so dodeljene vloge v popolnosti sprejeli in vedeli, kaj je njihova naloga ter kaj se od njih pričakuje. Tudi tokrat smo si prizadevali za to in verjamem, da nam je uspelo. Morda smo v določenih segmentih malo manj izkušeni kot pred štirimi leti, po drugi strani pa imamo igralce, ki so bili tedaj prisotni in vedo, kaj je potrebno za vrhunski uspeh.

Obrambi smo posvetili veliko časa. A včasih je treba sprejeti, kar imamo. Ni realno, da bi čez noč postali vrhunska obrambna ekipa. Za kaj takšnega je tudi premalo časa. Vedno pravim, da moramo maksimalno izkoristiti tisto, kar imamo. In to je napadalni talent in zagon, ki ga imamo v napadu. V obrambi pa moramo nekatere stvari do prve tekme še vedno izboljšati. Šepa nam predvsem komunikacija in nekaj čvrstote, ki pa je povezana s profilom igralcev, ki jih imamo na voljo. Reakcija na treningih je bila vsekakor dobra, videli pa bomo, kako bo vse skupaj delovalo na igrišču.

Na Alekseju je velik pritisk, saj je kot organizator igre moral v kratkem času usvojiti veliko stvari. Pri Vlatku sem bil nekoliko skeptičen, saj pri Denverju ni imel na voljo veliko minut za igro. A se mu to po videnem sploh ne pozna. Kvečjemu je še veliko bolj samozavesten in dominanten, kot je bil.

Kot veste, lahko v Kaunas peljemo 14 igralcev, dan pred začetkom kvalifikacij pa moramo prečrtati še dva, ki bosta sicer ostala v Litvi, a ne bosta smela biti z nami v mehurčku. S težkim srcem smo se odločili, da doma ostane Kosi. Odločitev je padla po tehtnem premisleku v strokovnem štabu. Imam pa v mislih tudi imeni, ki bosta odpadli v Kaunasu, a povsem odločen še nisem. Če povem iskreno, imam pripravljena načrt A in načrt B. Potreboval bom še malo časa, da se dokončno odločim.

Preciznih priprav na Angolo kot prvega nasprotnika še ni bilo. Smo pa kovali taktiko, ki jo bomo uporabljali proti njim. Spogledovali smo se malo tudi že s Poljsko, a je bila glavnina dela posvečena naši igri. Temeljita priprava na nasprotnike pa še sledi v Kaunasu.

Vse bo odvisno od potekov tekem, od prve z Angolo naprej. Prepričan sem, da bo vsak nasprotnik pokazal veliko željo po zmagi proti evropskim prvakom. Vsak se bo želel prebiti na olimpijske igre, zato ne moremo podcenjevati nikogar, niti nimamo te pravice. Če bomo lahko, bomo gledali tudi na minutaže igralcev. Želim si, da bi imeli to možnost, nikakor pa to ni vnaprej zagotovljeno.