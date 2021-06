Farbenblind*

Takole: Slovenija je po evropskih merilih napol zelena in napol oranžna, in to samo zato, ker je oranžna ena majhna podregija zahodne slovenske regije. Hrvaška je bila zvečer še siva, zjutraj pa je postala zelena. Ampak za slovenski uradni spisek pobarvanosti držav je Hrvaška vsaj do drugega tedna ostala oranžna. Vse okoli nas je sicer zeleno.