Kopičenje cepiva: simptom poraza

Ko je bilo cepiva proti covidu-19 malo, so se zdele vrste čakajočih neskončne. Ko se je začelo kopičiti, je bilo vse drugače. Okužbe so upadale, hudi neželeni učinki pa so, čeprav izredno redki, marsikoga plašili bistveno bolj kot virus. Vlada, ki je protikoronske ukrepe večkrat postavila na trhlo podlago, za marsikoga ni bila verodostojen vir informacij. Opozorilo stroke, da cepljenje najbolj ranljivih ne bo zadostovalo, se je ob neprestanem spreminjanju strategije izgubilo.