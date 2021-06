V Savcu, kot naselju pravijo tamkajšnji prebivalci, se zadnje čase veliko dogaja. Povabilu k izdelavi gnezdilnic v sklopu Savskih sred, na katerih je lokalna skupnost že navajena stopiti skupaj, se je odzvalo nekaj več kot deset ljudi. V senci dreves na Šerkovi se je zbralo mlado in staro, vešči ravnanja z orodjem in tudi mladina, ki se je veselila učenja novih veščin.

Veseli vsake donacije

»Imeli smo res srečo, da smo dobili donacijo smrekovih odrezkov, ki jih je nato upokojeni mizar Miro že doma na mero in po načrtu, ki smo ga našli kar na spletu, nažagal. Od doma smo prinesli orodje, ki ga imamo, in prijetno delovno druženje se je lahko začelo,« je povedala Savčanka Tanja Povšnar Vrečar in dodala, da je Miro prinesel tudi vse potrebne žeblje, da so lahko zbili skupaj lesene dele. »Veselimo se vsake donacije, saj smo s tem prihranili za ta projekt namenjenih 100 evrov.«

Na pomoč so priskočili prostovoljci mladinskega centra Zavod Bob, ki tudi sicer s skupnostjo Savsko naselje sodeluje pri različnih projektih. Plod medgeneracijskega sodelovanja so bili poleg prijetnega druženja končni izdelki – gnezdilnice in z njimi upanje vseh, da bodo siničke naslednje leto v njih našle nov dom. »Odločili smo se, da jih ne bomo prebarvali. Nekaj jih bomo prepojili s čajem, ki ga bomo skuhali iz listov in lubja dreves. Slišali smo namreč, da siničkam ustreza vonj po gozdu,« je povedala sogovornica, ki je dodala, da bodo na tak način izvedli tudi majhen eksperiment, saj bodo dogajanje v lesenih ptičjih hišicah ves čas spremljali. »Hišice so opremljene tudi z vratci, tako da jih bomo po končani sezoni gnezdenja, ko bodo siničke že odletele, očistili in pripravili na njihovo vnovično vrnitev,« je še povedala sogovornica, ki se že veseli naslednjih odmevnih projektov v srcu Savskega naselja. »Za jesen namreč pripravljamo razstavo starih fotografij Savskega naselja. Trenutno zbiramo slike, ki jih nekateri že objavljajo na našem skupnem facebook profilu Savčan.«