Ker je bila Billie Eilish v času, ko je posnetek nastal, stara 13 ali 14 let ter je šlo za klasično otroško norčevanje, seveda ni dvoma o tem, da ni vedela, o čem besedilo sploh govori, vseeno pa se je hitro našlo ogromno ljudi, ki so zvezdnico hiteli pribijati na križ. »Zelo mi je žal, da sem kadar koli izrekla to besedo, rada pa bi poudarila, da razen v tej pesmi zanjo še nikdar nisem slišala in je zato tudi nikdar nisem uporabljala, prav tako je ni nikoli uporabljal nihče v moji okolici. Kljub temu in ne glede na mojo starost v času, ko je posnetek nastal, pa nič ne spremeni dejstva, da gre za žaljivko, grozno besedo. Za to mi je resnično žal in se opravičujem,« je na instagramu zapisala Billie Eilish in dodala, da jo že ob misli na to, da bi lahko kogar koli užalila, boli srce. »Ne le da v to verjamem, temveč sem se vseskozi močno trudila, da sem na svojih spletnih platformah poudarjala pomembnost vključevanja, prijaznosti, tolerance in enakopravnosti. Vse vas imam rada,« je še zapisala Billie Eilish.