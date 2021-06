Vlada dela po njihovo v korist ljudi s tem, ko bodo lahko do gradbenega dovoljena prišli na nov način. Ja, vse bo v računalniku in v oblaku, potem pa bo treba vse natisniti na papir. Ali pa če bodo vladni možje zahtevali, da imajo tudi bagristi, ki kopljejo temelje, v kabini digitalen zaslonček. In zidarji na mešalcu poleg kele še prenosni računalnik. Seveda obvezno s 5G-prenosom, brezžično, zraven GPS, da se pri zidanju škarpe ne bo kdo izgubil. Kot vsi, ki nekajkrat na leto delamo papirje za gradbeno dovoljenje in nekajkrat na leto tehnični pregled za avto, bo to res prihranek časa. Tistim, ki to počnejo množično, že, tistim, ki to počnejo enkrat v življenju, pa je vseeno. Ta Andrijanič ne ve, da izdajo gradbenega dovoljenja zavirajo najprej soglasja. Ko so zbrana, je oblika, v kateri so, irelevantna. Ker tega ne ve, misli, da se bo čas s tem skrajšal.

Resnično norčevanje iz ljudi pa je ideja o tem, da se bo starejše začelo učiti uporabljati računalnike. Ljudi pri 75 in več letih, ki slabše vidijo, nekateri so tudi v ležečem stanju, ki so upokojeni že več let, bo Andrijanič učil uporabe interneta? In kdo bo od te norosti imel korist? Podjetja, ki bodo dobavljala IT-opremo, in podizvajalci, ki jih bo vlada izbrala za vse to ravnanje, ki je nesmiselno.

Vlada kupuje stvari, ki jih ne potrebujemo, za denar, ki ga nimamo. Javni dolg je Janša povečal za šest milijard v enem letu. Ne on ne Andrijanič pa nočeta vedeti, da je izjemen deficit medicinskih sester, ker so plače za delo, ki ga opravljajo, prenizke. Zato je izhod iz njunega imaginarnega sveta, da gresta za en sam dan v katerega od DSO, ko sestre zjutraj menjajo plenice, hranijo, obračajo ljudi, jim menjajo perilo in vse drugo, kar se s starejšimi dela. In potem naj nehata nakladati o digitalizaciji ljudi, ki se težko prebijajo skozi življenje. In imajo psihomotorične omejitve na meji nepokretnosti.

Razlog, zakaj je v enem letu več kot 2200 smrti v DSO, ni deficit informacijske krame, temveč to, da Janša in vlada niso bili sposobni ali niso hoteli omogočit niti v enem DSO, UKC, ZD ali šoli dodatnega odvajanja izdihanega zraka okuženih oseb v zaprtih prostorih. 5G-ventilator na ravni tistega v stranišču. Torej, da se ventilator v stranišču ne vklaplja s stikalom, temveč prek brezžičnega dostopa do interneta.

Vlada se gre digitalizacijo pri tem, da v enem letu ni sposobna sprocesirati vodenja cepljenja. In verjetno plačuje za razne IT-rešitve, katerih vrhunski dosežek je, da se cepi, kdor pač pride. To poneumljanje z digitalizacijo je namenjeno še učinkovitejšemu in večjemu nadzorovanju zaposlenih ter kvalitetnejšemu izkoriščanju. Pri vsej digitalizaciji v državi vsa ministrstva in uradi več kot leto niso sposobni pojasniti, zakaj propagirajo nošenje mask, ki ne preprečujejo širjenja, temveč samo omejujejo, ter zakaj ne omogočijo reševanja temeljnega problema, ostajanja izdihanega zraka okuženih v zaprtih prostorih.

Namesto digitalizacije bi bilo daleč najkoristnejše omogočiti omenjenim naročnino na nekatero dnevno časopisje, iz katerega bi lahko izvedeli vse. Celo do ravni, kaj dela napačno Svetovna zdravstvena organizacija. Ja, vsi izhajajo tudi v digitalni obliki, ampak to pošto je treba odpirati in brati. Treba je delati in imeti rezultate, ki so koristni tudi za ljudi, ne le dobavitelje, preprodajalce, šušmarje in osebe z določenimi deficiti.

Aja, da ne pozabim: STA je v celoti digitalizirana.

Mitja Vilar, Šmarje - Sap