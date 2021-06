Zaradi psa ugriznil prodajalko Vročina nedvomno dela svoje. Možgani se kuhajo, naša petkova rubrika pa se polni kar sama od sebe. Recimo s temle Mariborčanom, ki je vkorakal v trgovino na Pobrežju skupaj s psom. Prodajalka ga je opomnila, da s psom pa res ne more med police, on pa njej, naj kosmatinca poboža. Ni ga hotela in Mariborčan jo je – ugriznil v ramo. Bog ve, morda je pa hotel kužiju pokazati, kako se to dela. Kaj si je ob tem mislil pes in kako nerodno mu je moralo biti zaradi trapastega lastnika, si lahko samo mislimo. Ampak – to še ni vse. Policisti so grizatelja pozneje izsledili. V bližnji ulici se je zaletel v tri parkirana vozila. Bil je pijan, vozil je neregistriran avto in, ja, uganili ste, ni imel vozniškega dovoljenja. Ni bila samo vročina

Kakšen kaos! Te dni boste skoraj zagotovo, če boste le šli kam na pot, stali kje v kakšni nepopisni gneči sredi avtoceste. Vroče bo kot v peklu, zato imejte s seboj dovolj vode. In ko boste razmišljali, zakaj za vraga se kolona nikamor ne premakne, si v spomin prikličite tole avtocestno zgodbico preteklega tedna. Tovornjaku je nenadoma počila guma. Začel je vijugati levo in desno, na koncu prebil sredinsko ograjo in se prekucnil. Iz tovornjaka so poleteli koluti s kovino in zadeli tri avtomobile. Pokalo je, da je bilo veselje, kaos na cesti je bil popoln. Nikomur ni bilo nič, najhuje pa je bilo, da je bila avtocesta zaprta, če verjamete ali ne, štiri ure. V prometni konici, kakopak. Mirne živce in hladno glavo vam želimo, kajti nekaj takega se, če le deluje Murphy, lahko zgodi tudi vam.

Romuna, zvita kot presta Zmedo in kaos znajo poklicni nepridipravi spretno izkoristiti. In če kaosa ni, ga naredijo. Ampak dvema Romunoma so ljubljanski policisti vendarle stopili na prste. Kaj sta zviteža počela? Opazovala sta ljudi, ki so v banki dvigovali denar. Nato pa sta jim sledila in čakala na priložnost. Recimo, eden se je v žrtev zaletel, se začel opravičevati, češ, nisem nalašč, vam malo pomagam, pri tem pa spretno z rokico segel v žep in – hop – pobasal šop bankovcev. V drugem primeru sta se delala turista, češ, ali mi pokažete pot na zemljevidu. Nepazljivost žrtve in – hop – rokica v žepu. Pri tretjem sta se drla na ves glas v bifeju, da so ju drugi začeli miriti, prišlo je do zmede in – hop – rokica v torbici žrtve. No, zdaj imata rokice zvezane. Prav jima je.

Eksplozivna fantovščina Če imaš take prijatelje kot Hrvat iz naslednje zgodbice, ne potrebuješ sovražnikov. Mladenič je pri Požegi organiziral fantovščino, ki pa bi se, kako nepričakovano, lahko končala tragično. Udeležence je, kot so pisali hrvaški mediji, nekoliko zaneslo. No ja, glede tega imamo očitno različne kriterije. Težko je reči, da je nekatere »nekoliko zaneslo«. Začeli so namreč metati čisto prave ročne granate. Ena je udarila še posebno blizu hiše, delci so poškodovali tri ljudi, odpeljali so jih v bolnišnico. Kako je potekala poroka, ne vemo, se pa bojimo, da bi lahko legendarno metanje bombice našega obrambnega ministra spodbudilo še kakšne naše fante, da bi jih »nekoliko zaneslo«. Nikar!