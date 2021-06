Krave so s potepanjem po ulicah stanovanjskega predela Pico Rivera in žvečenjem trave na zelenicah povzročile pravo senzacijo. Šerifovi namestniki so jih s pomočjo policistov na konjih lovili več ur.

Policisti so eno izmed pobeglih krav celo ustrelili, ko se je zapodila proti družini z otroki. Ostalih 38 pa so ujeli in vrnili nazaj v klavnico.

Ena pa se je "roki pravice" izogibala vse do četrtka. Našli so jo, ko se je mirno pasla na polju nekaj kilometrov od klavnice.

Občinski uradnik Pico Rivera je dejal, da bodo kravo zaradi posredovanja kalifornijske kantavtorke Diane Warren poslali v zavetišče za živali. Prebivalci predela Pico Rivera sicer poskušajo z lastniki klavnice doseči dogovor, da v zavetišče pošljejo še ostale pobegle krave.