V članku sem zapisal, da sta z ustavo neskladni zelo splošni in ohlapni zakonski določbi, ki vlado pooblaščata, da zaradi boja proti nalezljivim boleznim prepove oziroma omeji gibanje in zbiranje ljudi na javnih mestih. Pojasnil sem, da sta bili določbi spoznani za protiustavni predvsem zaradi vsebinske praznosti in ker sta vladi puščali preširoko polje proste presoje pri odločanju o omejevanju gibanja in zbiranja (z odloki) zaradi preprečevanja širjenja nalezljivih bolezni. Ustavno sodišče je v posebnih razmerah (kot je epidemija covida-19) načeloma dopustilo, da se omejitve svobodnega gibanja in zbiranja uvajajo z odloki vlade, vendar na podlagi jasnega in dobro razdelanega zakona, ki mora natančno opredeliti bistvena vprašanja poseganja v človekove pravice, kot so območja, na katerih veljajo omejitve, dopustni načini oziroma vrste omejitev, njihov obseg, pogoji in trajanje ter različne varovalke pred arbitrarnim poseganjem v človekove pravice (obvezna posvetovanja vlade s stroko, vsestransko obveščanje javnosti o okoliščinah in strokovnih stališčih, pomembnih za odločanje o ukrepih).

V roke mi je prišel predlog sprememb in dopolnitev zakona o nalezljivih boleznih, ki ga vlada pošilja državnemu zboru v obravnavo po nujnem postopku. Predlog zakonske novele je namenjen prav odpravi protiustavnosti, ki jo je ustavno sodišče zakonodajalcu naložilo v odločbi št. U-I-79/20. Z novelo vlada predlaga, da se sedanje besedilo 39. člena ZNB (ki obsega dva skromna odstavka) nadomesti s povsem novim 39. členom ZNB, ki bo imel 12 odstavkov, in da se poleg tega doda še novi 39.a člen ZNB. Sprememba 39. člena ZNB sicer presega vprašanja, s katerimi se je ustavno sodišče ukvarjalo v odločbi št. U-I-79/20 (svobodno gibanje in zbiranje na javnih mestih v Republiki Sloveniji). Tako sedanje kot (še mnogo bolj določno) predlagano besedilo vsebujeta temelje za še nekatere druge omejitve (na primer v zvezi z vstopom v državo, prometom blaga in storitev, higiensko-varnostnimi ukrepi itd.), vendar se bom v tem preglednem članku omejil na vprašanje, ali je verjetno, da predlagane spremembe dejansko odpravljajo protiustavnost iz odločbe št. U-I-79/20. Začnimo z osnovnim: neposredno bo vsakokrat v našo svobodo gibanja in pravico do zbiranja še vedno posegala vlada z odlokom, in ne državni zbor vsakič s posebnim zakonom. To je ustavno sodišče dovolilo.

Katere so bistvene spremembe Zakon zdaj našteva mogoče omejitve ali prepovedi gibanja prebivalstva na okuženem ali ogroženem območju, ki jih lahko uvede vlada (omejitev gibanja na regijo, občino ali drugo teritorialno enoto; prepoved dostopanja na določeno mesto; omejitev gibanja na določeno razdaljo od prebivališča posameznika; omejitev oziroma prepoved gibanja ob določenih urah v dnevu; pogojevanje gibanja z upoštevanjem higiensko-varnostnih in zaščitnih ukrepov, ki jih vlada določi glede na način prenosa nalezljive bolezni). V zakonu je opredeljeno, kaj je javni kraj. Zakon zdaj našteva mogoče omejitve ali prepovedi zbiranja prebivalstva, ki jih lahko uvede vlada (pouk oziroma izvajanje vzgojno-izobraževalnega oziroma izobraževalnega programa na vseh ravneh, zbiranje v kulturnih, gostinskih in nastanitvenih ter verskih objektih, zbiranje na športnih prireditvah oziroma vadbah, zbiranje oseb na drugih javnih prireditvah, javnih shodih in na drugih javnih krajih, pogojevanje zbiranja z upoštevanjem higiensko-varnostnih in zaščitnih ukrepov ali s posredovanjem identifikacijskih podatkov organizatorju zbiranja oziroma ponudniku prostora za zbiranje za čas 30 dni ali s predložitvijo ustreznih dokazil o imunosti ali neokuženosti ali drugih ustreznih dokazil). Prej je lahko vlada omejitve iz 39. člena ZNB odredila, ko po njeni povsem prosti presoji z drugimi zakonskimi ukrepi ni bilo mogoče preprečiti, da se v državo zanesejo in v njej razširijo določene nalezljive bolezni (tako izrecno zakonsko določene kot druge, za katere zaradi njihove grožnje tako odloči vlada). Po novem je diskrecija vlade zgolj nekoliko omejena: te omejitve lahko z odlokom uvede šele, ko po proučitvi »mnenja medicinske in epidemiološke stroke« oceni, da milejši ukrepi ne bodo zadoščali. Širjenje nabora bolezni, zaradi katerih se lahko hujši ukrepi odredijo, je tudi po novem prepuščeno vladi. Vlada mora, preden z odlokom odloči o omejitvah in prepovedih, pridobiti strokovno oceno Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ). Ta strokovna ocena upošteva epidemiološke, medicinske in družbene vidike predlaganih ukrepov, kar je tudi podrobneje opredeljeno, tako da mora ocena zajemati epidemiološko sliko, podatke o zmogljivostih in obremenjenostih zdravstvenega sistema, o okuženih in ogroženih območjih, o priporočenih ukrepih po vrsti, območju in ciljni populaciji, podatke mednarodnih ustanov, pa tudi nekakšno cost-benefit analizo koristi in bremen ukrepov za njihove naslovnike. Razmeroma podrobno so opredeljeni kriteriji in merila, ki naj se jih upošteva tako pri strokovni oceni kot tudi pri izdaji odloka o posegu v svobodno gibanje in zbiranje. Ti so sicer predvsem medicinski in se pretežno tičejo tveganj in nevarnost glede grozeče nalezljive bolezni (na primer način in hitrost širjenja, umrljivost, število in deleži okuženih, dosežena kolektivna imunost, število oseb, ki zasedajo zdravstvene kapacitete in kapacitete na oddelkih za intenzivno nego, obremenjenost teh kapacitet, načini zdravljenja in diagnostike nalezljive bolezni, njene zdravstvene, socialne in družbene posledice itd.). Novi 39. člen ZNB od vlade zahteva, da, upoštevaje tudi strokovno oceno in predvidene negativne učinke ukrepov, (a) odredi le tiste ukrepe, ki najmanj posegajo v človekove pravice in še dosegajo svoj namen varstva življenja in zdravja; (b) restrikcije gibanja in zbiranja omeji na najmanjše smiselno zaokroženo območje ali prostor, glede na za to območje skupne značilnosti medicinsko-epidemiološke grožnje, in (c) jih določi za najkrajši mogoč čas – vsak odlok velja največ sedem dni, vendar so mogoča konsekutivna podaljšanja ali spremembe ukrepov na podlagi stalnega preverjanja ustreznosti in dopolnjenih strokovnih ocen. Strokovne ocene NIJZ, ki jih je vlada uporabila pri sprejemanju odlokov, so javno objavljene na spletu. Ob vsej tej povečani zakonski opredeljenosti in določnosti pa si je vlada (morda) tako v prvem odstavku 39. člena kot (zagotovo) tudi v 39.a členu novega ZNB zadržala nekakšno varovalko diskrecijskega odločanja, ki je najnevarnejši del predloga. O njej v nadaljevanju.

Bolje bi bilo sprejeti le zakon o covidu-19 Dolgih 12 odstavkov novega 39. člena ZNB torej in še novi 39.a člen ZNB. Brez dvoma gre za velik napredek v primerjavi s sedanjim zakonom. Je nova zasnova v skladu z 32. in 42. členom ustave, torej s svobodo gibanja in pravico do zbiranja in združevanja, ki zahtevata, da morajo biti njune omejitve v temelju vsebinsko določene že v zakonu, izvršilni oblasti pa preostane le podrobnejše urejanje teh (že v zakonu v bistvenem določenih) omejitev? Ponovimo: če kot radoveden državljan pogledam v zakon, mi mora biti že iz njega glede vseh bistvenih in ključnih vprašanj jasno, kakšne omejitve me čakajo, vlada ureja le nadaljnja manj pomembna vprašanja in seveda z odloki »vključuje in izključuje« naveden, večinoma že zakonsko določen režim omejitev. Seveda je vprašanje ustavnosti novega 39. in 39.a člena ZNB nekaj, o čemer se utegne v prihodnosti spet izrekati ustavno sodišče, poleg tega tu ne moremo iti v zelo tehnične ustavnopravne podrobnosti. Prav tako ne bi želel biti preveč strog do zakonodajalca, ki pri usklajevanju zahtev ustavnega sodišča z realnostjo boja proti nalezljivim boleznim nima nujno lahkega dela. Dovolil pa si bom navreči nekaj preliminarnih opažanj. Načeloma je dobro, da imamo v 2. in 3. točki prvega odstavka 39. člena novega ZNB vsebinsko zaprt krog mogočih prepovedi oziroma omejitev gibanja in zbiranja. To je bila ena glavnih zahtev odločbe št. U-I-79/20. Zdaj bo že na ravni zakona vnaprej zapisano, s kakšnim ukrepom in na kakšen način nas lahko vlada omeji v naši svobodi. Pa vendar pušča komentirani predlog nekaj slabega priokusa. Ni jasno, ali je nabor ukrepov iz zakona zaključen oziroma izčrpan; prvi odstavek 39. člena vsebuje dikcijo, da lahko vlada z odlokom odredi »tudi« nadaljnje ukrepe. Mar to pomeni, da lahko odredi tudi poljubne druge ukrepe, po lastni prosti presoji? Upam, da ne bo v vladni praksi sprejeta taka razlaga, ki bi z levo roko porušila vse, kar je vlada zgradila z desno. To, da si vlada enostavno ne želi preveč omejiti manevrskega prostora, pa je povsem jasno vidno iz 39.a člena novega ZNB, ki vsebuje nekakšno varovalko za nove nalezljive bolezni (pri katerih se utegne potreba po ukrepih pojaviti v prihodnje) ali nova epidemiološka spoznanja ali okoliščine za »stare« bolezni. Če tedaj vlada, po proučitvi mnenja medicinske in epidemiološke stroke, oceni, da zakonsko podrobno določeni ukrepi iz 39. člena ne zadoščajo, lahko odredi, največ za en mesec, tudi poljubne druge ukrepe, ki jih zakon ne določa. Omejitev na en mesec – očitno teh do dopolnitve 39. člena zakona še neznanih nujnih ukrepov – je sicer ustrezna, vendar je pomenska odprtost tega pooblastila vseeno problematična. Tudi zlorablja se lahko, zlasti ob sklicevanju na morebitna nova znanstvena spoznanja v zvezi s covidom-19, ki da od vlade zahtevajo inovativnost, ki je togi zakonski okviri ne smejo omejevati. Brez dvoma je ustavno sporno, da so prav vse izjeme glede omejitev gibanja in zbiranja prepuščene vladi in jih ni v zakonu. Tudi tiste najbolj življenjske in logične, za katere že danes vemo, da enostavno morajo biti. Tukaj gre za spoštovanje sorazmernosti že na zakonski ravni. V Nemčiji in Avstriji ni tako. Izjeme glede policijske ure (na primer rekreacija, oskrba živali) je tam sprejel že zakonodajalec. Nasploh se mi zdi problematično, da poskuša vlada podlago za vse tiste najhujše ukrepe, s katerimi se najbolj posega v človekove pravice, urejati za vse nalezljive bolezni poenoteno v ZNB. Zaradi velike raznolikosti groženj, epidemioloških slik in podobno pisane palete protiukrepov, ki bi lahko prišli v poštev oziroma bili koristni, se mi to zdi izredno težka naloga. Naloga, ki jo je enostavno zelo težko narediti z ustavno zahtevano ravnijo zakonske določnosti. Tako Nemci kot Avstrijci imajo za covid-19 poseben zakon. V takem zakonu pa je danes – glede na že zelo dobro poznavanje epidemiologije te bolezni in značilnosti posamezne države, ki vplivajo na njeno širjenje – mogoče biti že zelo konkreten glede tega, kaj izvršilna oblast lahko in mora storiti. Celo bolj kot v predlogu novega ZNB. Pri takem pristopu bi bilo po mojem mnenju mogoče že danes v zakonu določiti celo »triggerje«, sprožilce (število okuženih ali odstotek pozitivnih testov ali kaj podobnega), ko lahko vlada uvede ta ali oni v zakonu natančno opisani ukrep.