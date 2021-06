Kdo vozi po napačni strani?

V polni stožiški dvorani je prejšnji petek nekaj minut pred začetkom košarkarske tekme Slovenija–Hrvaška animator stopil do roba igrišča, kjer so sedeli častni gostje, in znanega športnika, nosilca olimpijske kolajne, prosil, naj nagovori občinstvo. Po glasnem aplavzu je nosilec olimpijske kolajne dejal, da je navdušen, ko vidi polno dvorano, in da zdaj res vidimo, kaj smo izgubili v zadnjem letu dni, ko ni bilo športnih dogodkov. Dodal je še, da je vesel, ker se lahko končno spet zberemo v tako velikem številu, in da upa, da bo tako tudi ostalo.