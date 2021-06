Po nafto v ogrožen habitat

Čeprav se že leta opozarja, da se obdobje fosilnih goriv naglo bliža svojemu koncu, velike multinacionalke še naprej iščejo črno zlato tudi na območjih, ki so ključna za ohranjanje biotske raznovrstnosti na svetu. Kanadsko energetsko podjetje ReconAfrica je zdaj pridobilo pravico do iskanja nafte v občutljivem habitatu območja Kavango, ki se razprostira med Namibijo in Bocvano. Na 34.000 kvadratnih kilometrov velikem ozemlju, območju, ki je veliko za poldrugo Slovenijo, bodo izvajali poskusna vrtanja, saj ocenjujejo, da je tam še eno od velikih neodkritih nahajališč črnega zlata. Čeprav namibijska vlada podjetju še ni zagotovila tudi pravic do komercialnega črpanja nafte, okoljevarstveniki in tamkajšnje pleme San, za katero je območje sveto, bijejo plat zvona. Območje raziskovanja in tudi morebitnega kasnejšega komercialnega črpanja nafte je habitat, kjer prebivajo nosorogi in sloni, katerih število je v zadnjih letih v Afriki naglo upadlo. Podjetje ReconAfrica predvideva, da bi tam lahko načrpali od 60 do 120 milijonov sodčkov nafte, od načrpane nafte pa bi zaradi podeljenih licenc velike koristi imela tudi država. Toda to ne bi smelo odtehtati zaščite habitata ogroženih živali, so prepričani v civilnodružbenih organizacijah. Od 450.000 slonov, kolikor naj bi jih še bilo v Afriki, na tem območju namreč živi dobra četrtina afriške populacije. Rosemary Alles iz civilnodružbene organizacije, ki zagovarja zaščito teh živali, se zdi nerazumljivo, da se podjetju dovoljuje nadaljevanje aktivnosti na tem območju. Tudi zato, ker je Mednarodna agencija za energijo pred kratkim sporočila, da se morajo črpanja na novih nahajališčih nafte in zemeljskega plina letos končati, če želi svet leta 2050 doseči zastavljene cilje ogljične nevtralnosti in preprečiti nadaljnje segrevanje ozračja. Nevarnosti za okolje in živali ne pomenijo zgolj potencialna razlitja nafte in hrup, ki ga povzroča vrtanje. Po oceni predsednika organizacije Oilwatch Africa Nnimma Basseyja nevarnosti območju pretijo tudi z gradnjo novih cest, rafinerij in naftnih terminalov. Hlepenje po nafti bi tako z novo infrastrukturo ogrozilo tudi življenja lokalnih prebivalcev, njihova polja in ribarjenje v tamkajšnjih vodotokih.