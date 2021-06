Pametni telefoni za opolnomočenje žensk

Nedavna študija Harvard Kennedy School je razkrila, da v Indiji mobilne telefone moški in ženske uporabljajo precej neenakomerno. Medtem ko mobilnike uporablja 71 odstotkov moških, je med ženskami takih komaj 38 odstotkov. To razliko pri uporabi mobilnih telefonov in dostopu do modernih tehnologij zdaj med epidemijo poskušajo v Indiji zmanjšati številne civilnodružbene organizacije, ki s tem, da ženskam na ruralnih območjih podarjajo telefone, želijo pomagati tudi pri njihovem opolnomočenju. V zvezni državi Maharaštra je telefone ženskam delila organizacija Mann Deshi in jim tako v času ostre zaustavitve javnega življenja omogočila stik z bližnjimi, informiranje o bolezni in tudi preživetje. Petindvajsetletna Jyoti Devka, ki ima majhno trgovino z rezervnimi računalniškimi deli, se je po prejetju pametnega telefona hitro naučila, kako si na Facebooku lahko naredi lastno stran. Preko le-te je tudi po uvedbi omejitvenih ukrepih lahko še naprej prejemala spletna naročila in plačila. Njen posel ni zamrl niti takrat, ko je po okužbi s covidom-19 morala v bolnišnico. Spet druge ženske so telefone uporabile za to, da so poklicale zdravnike in pri njih dobile informacije o virusu ter o tem, kako se zaščititi pred okužbo. Lalaji Bise se je s pomočjo telefona, ki ga je prejela, uspela videti in pogovarjati s svojim možem, preden je ta v bolnišnici umrl zaradi covida. »Če ne bi bilo tega mobilnika, ne bi več videla svojega moža,« je za fundacijo Thomson Reuters povedala Bisejeva, ki je v času moževe hospitalizacije morala ostati doma v karanteni. Pametni telefoni zdaj ženskam pomagajo na različne načine, a civilnodružbene organizacije še vedno skrbi, da bo velik del žensk brez dostopa do modernih tehnologij potisnjen na sam rep vrste za cepljenje. Podobno kot drugod po svetu se je namreč tudi v Indiji za cepljenje treba prijaviti elektronsko. Civilnodružbena organizacija Seeds zato od vrat do vrat pošilja prostovoljce, ki najbolj ranljivim skupinam brez modernih tehnologij pomagajo pri registraciji za cepljenje.