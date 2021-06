Zgradil bo novo knjigarno

Samir Mansour je preživel dve palestinski vstaji in tri vojne z Izraelom, majska vojna med Hamasom in Izraelom pa mu je odnesla njegovo življenjsko delo. Bilo je okoli šestih zjutraj, ko je Mansour videl, kako je še druga salva izraelskih raket porušila drugo polovico njegove dvonadstropne hiše, v kateri je delovala ena od kulturnih institucij Gaze. V ruševine in pepel se je sesedla knjigarna, ki je bila veliko več kot zgolj prodajalna knjig. Pred 40 leti je kot mlad fant začel delati v knjigarni svojega očeta, skozi leta pa jo je povečal in v njej zbral okoli 100.000 knjig, od evropskih klasikov do številnih del arabske literature. Teh ni samo prodajal. Knjigarna je bila namreč tudi prostor druženja – knjižnica, v kateri so ljudje lahko popili čaj in posedali ob prebiranju knjig, kolikor dolgo so želeli. Knjigarna je bila tudi založniška hiša. Mansour je v Egiptu tiskal dela avtorjev iz Gaze in jih nato promoviral v svoji knjigarni ter v arabskih državah. Ko je videl ruševine in v betonskih gmotah začel iskati knjige, se je spraševal, zakaj je Izrael bombardiral njegovo knjigarno. Odgovora ni našel. »Nisem širil sovraštva, temveč kulturo, znanost in ljubezen,« pravi Mansour. Odločil se je, da so izraelske rakete le začasno ustavile njegovo življenjsko delo. Zgraditi namerava novo knjigarno in povrhu še knjižnico. Pri tem mu z globalnim zbiranjem donatorskih sredstev pomagajo tako posamezniki kot tudi knjižni distributerji. Odvetnika Mahvish Rukhsana in Clive Stafford sta zagnala globalno akcijo zbiranja donacij za novo knjigarno in knjižnico in doslej zbrala dobrih 215.000 dolarjev. Na mestu, kjer je nekoč stala največja knjigarna v Gazi, je že postavljen plakat z uporniškim napisom: »Kmalu bomo spet odprti!«