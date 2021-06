Simbolna zmaga državljanov

Po podobnih odločitvah nemških, francoskih in nizozemskih sodišč o soočanju njihovih vlad s podnebnimi spremembami je zdaj še sodišče v Belgiji presodilo, da je tamkajšnja vlada zaradi nezadostnih naporov za zmanjšanje negativnih učinkov podnebnih sprememb kršila človekove pravice belgijskih državljanov. Sodišče je ugotovilo, da vlada ni dovolj zmanjšala izpustov ogljikovega dioksida, ker ni sprejela ustreznih ukrepov. Tako je belgijskim državljanom kršila pravico do življenja ter spoštovanja zasebnega in družinskega življenja. Kljub tem ugotovitvam o kršitvah belgijske vlade sodišče uradnemu Bruslju ni naložilo obvezujočih ciljev za soočanje s podnebnimi spremembami, kar so zahtevali v civilnodružbenem gibanju Klimaatzaak, ki je vlado s podporo 60.000 ljudi tožilo zaradi nezadostnega ukrepanja. Čeprav sodišče ni sledilo njihovemu predlogu, da vladi naloži zavezujoče okoljske cilje – sodišče je presodilo, da bi to pomenilo kršitev načela ločitve vej oblasti – so sodbo v Klimaatzaaku pozdravili kot zgodovinsko. »Prvič je bilo prepoznano, da smo v neposredni, osebni in realni nevarnosti,« je ocenil vodja gibanja Serge de Gheldere. V vladi so se na sodbo odzvali z zagotovilom, da bodo vzpostavili poseben sistem nadzora nad tem, kako se na zvezni ravni uresničujejo podnebni cilji. Gibanje Klimaatzaak je kljub zadovoljstvu zaradi dobljene tožbe napovedalo pritožbo na odločitev sodišča, da vladi ne naloži zavezujočih podnebnih ciljev. Zaradi sodnih zaostankov sodbo pričakujejo šele proti koncu desetletja.