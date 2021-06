Radio Ljubezen

Djevojke u ljetnim haljinama volim (Rad imam dekleta v poletnih oblekah). Kdo ve, kdaj je ta pesem prvič prišla v uho? Arhivi pravijo, da je bilo to leta 1981, v tem legendarnem letu pop kulture. Po smrti Josipa Broza Tita smo vstopili v vroče poletje. Povsod v zraku je bilo čutiti odpiranje: mediji so naenkrat postali bolj pisani, nove pesmi z radia so prihajale z vseh strani, opatijski in drugi festivali so postali glasba za starše, iz tranzistorjev ter Grundigovih in Philipsovih kasetofonov z ročajem za prenašanje pa se je razlegal novi zvok, ki je zrasel na rifih iz newyorškega CBGB-ja in replikah s pločnikov pred londonskimi butiki, v katerih so se šivala oblačila za novo generacijo.