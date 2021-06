Izgubljena generacija ne, izgubljeni posamezniki zagotovo

Končalo se je eno najbolj nenavadnih šolskih let, ki je varno šolsko okolje prestavilo za domače jedilne mize, v intimne brloge najstnikov, na improvizirane pisalne mize na hodnikih in verjetno še kam. Bolj kot kadarkoli v zgodovini si ga bomo zapomnili starši, zapomnili si ga bodo mariborski dijaki, ki so si zaradi zahtev po odprtju šol prislužili zagovor pred sodnikom, še dolgo bo ostalo nočna mora učiteljev, nedvomno tudi ravnateljev.