Kriminalisti so ugotovili, da mladoporočenca kot organizatorja svoje poročne zabave, ki je potekala sredi junija v enem od gostinskih lokalov v Metkoviću, nista spoštovala ukrepov za preprečevanje širjenja nalezljive bolezni covid-19, ki jih je za tovrstne dogodke 11. junija uveljavil nacionalni štab civilne zaščite, so zapisali na spletni strani dubrovniško-neretvanske policijske uprave.

Kot so poudarili, se je zaradi napak organizatorjev, 21 udeležencev poročne zabave okužilo z novim koronavirusom. Glede na to, da sta storilca kaznivega dejanja trenutno zunaj Hrvaške, so za njima razpisali nalog za privedbo, so še dodali.