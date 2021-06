Izkopavanja v kamnolomu cementarne v bližini mesta Ramla v Izraelu so privedla do odkritja prazgodovinskih ostankov, ki jih ni bilo mogoče primerjati z nobeno znano vrsto iz rodu Homo.

Raziskovalci z univerze v Tel Avivu in Hebrejske univerze v Jeruzalemu so v raziskavi, objavljeni v reviji Science, ostanke človečnjaka poimenovali »tip Nesher Ramla Homo« po lokaciji, kjer so jih našli.

Znanstveniki ugibajo, da so fosili stari med 140.000 in 120.000 let in menijo, da se je obstoj novo odkritega tipa Nesher Ramla prekrival z rodom sodobnih ljudi Homo sapiens.

»Nikoli si nismo predstavljali, da se je skupaj s Homo sapiens po tem območju tako pozno v zgodovini človeštva gibal tudi arhaični Homo,« je dejal vodilni arheolog Yossi Zaidner.

Tip Nesher Ramla si deli značilnosti tako z neandertalci kot z arhaičnimi Homo sapiensi, se pa po besedah raziskovalcev po videzu močno razlikuje od modernih ljudi.

Raziskovalci so v kamnolomu poleg človeških ostankov odkrili tudi velike količine živalskih kosti in kamnita orodja. Odkritje kaže, da je nova vrsta zgodnjega človečnjaka razpolagala z naprednim znanjem in tehnologijo izdelovanja kamnitega orodja in da je Nesher Ramla Homo najverjetneje imel stike z lokalnimi Homo sapiensi.