Beloruske oblasti Protaseviča premestile v hišni pripor

Beloruskega opozicijskega novinarja in aktivista Romana Protaseviča, ki so ga aretirali maja na letališču v Minsku, so premestili v hišni pripor, je danes sporočila beloruska opozicija. V hišnem priporu je tudi njegova partnerka Sofia Sapega.