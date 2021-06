»Slovenija je bila rojena v naročju ljudske enotnosti, ki pa ni padla z neba, ampak je bila plod zelo iskrenega, dostikrat zahtevnega in zapletenega političnega sodelovanja. V 30 letih smo ogromno storili za naš razvoj. Seveda so bile tudi napake in stranpoti, a katera država jih nima,« je dejal Pahor. Po njegovih besedah je Slovenija sedaj ugledna članica mednarodne skupnosti.

Predsednik je poudaril, da je Slovenija navznoter socialno povezana in gospodarsko napredna država. »Ima prijatelje po vsem svetu, nima nobenega sovražnika. Slovenija je varna država,« je dejal. Izrazil je upanje, da smo po grenkih izkušnjah in mnogih skrbeh morda res prišli na konec epidemije. Pozval je še državljane, naj se v korist vseh odločijo za cepljenje.

Sicer so predstavnice projekta Slovenija kvačka ob 30-letnici samostojne Slovenije Pahorju podarile velik kvačkan državni grb, ki simbolično povezuje vso državo. Pred predsedniško palačo pa je v poklon dnevu državnosti postrojena častna straža garde Slovenske vojske (SV).

Predsednik Pahor je dopoldne na ljubljanskih Žalah že položil venec pri Pomniku padlim v vojni za Slovenijo '91. Pri tem so ga spremljali minister za obrambo Matej Tonin, minister za notranje zadeve Aleš Hojs, načelnik generalštaba SV Robert Glavaš in generalni direktor policije Anton Olaj. Popoldne bo Pahor na Kongresnem trgu položil venec ob Spomenik vsem žrtvam vojn in z vojnami povezanim žrtvam.

Pahor bo v predsedniški palači tudi priredil sprejem za svojce padlih pripadnikov Teritorialne obrambe, ministrstva za notranje zadeve in civilnih žrtev ter ranjenih v vojni za Slovenijo. Zvečer pa bo na ljubljanskem Trgu republike osrednja državna proslava, na kateri bo predsednik republike slavnostni govornik.