Varuh konkurence bo zbral nadaljnje informacije v okviru preiskave, s katero bo ugotavljal, ali sta podjetji morebiti kršili potrošniško zakonodajo z neučinkovito zaščito kupcev pred lažnimi recenzijami oz. ocenami, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

CMA se je za to potezo odločil po začetni preiskavi, ki se je začela maja 2020 in v kateri je ocenil nekaj platform notranjih sistemov in procesov za prepoznavanje in obravnavanje lažnih ocen.

Britanski varuh konkurence je zaskrbljen tudi zaradi tega, ker Amazonovi sistemi niso uspeli ustrezno preprečiti in odvrniti nekaterih prodajalcev od manipulacij s seznami izdelkov - s sodelovanjem pri pozitivnih ocenah drugih izdelkov.

Lažne in zavajajoče ocene namreč lahko vplivajo na ocene podjetij in na to, kako so podjetja in izdelki prikazani potrošnikom, kar spremeni njihovo celotno nakupovalno izkušnjo.

Če bo CMA po preiskavi ugotovil, da sta podjetji kršili zakonodajo s področja varstva potrošnikov, lahko zahteva ukrepanje. To bi lahko vključevalo zagotovitev formalnih zavez podjetij, da spremenijo način ravnanja z lažnimi ocenami, kar sicer lahko vodi tudi v sodne ukrepe, če bo to potrebno.

Kot so sporočili iz britanskega varuha konkurence, v tej fazi še nimajo stališča o tem, ali sta Amazon in Google prekršila zakonodajo.