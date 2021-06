Doslej so v Sydneyu zabeležili 65 novih primerov covida-19. Izbruh je povezan z voznikom limuzine, ki se je okužil pred približno dvema tednoma, ko je z letališča Sydney v karantenski hotel prepeljal mednarodno letalsko posadko.

Oblasti so prav tako podaljšale že obstoječo prepoved odhoda iz mesta do prihodnjega petka, saj so bile sledi virusa odkrite v kanalizaciji v oddaljenem mestu Bourke, približno devet ur vožnje severozahodno od Sydneyja.

»Pri sledenju stikov smo se odrezali bolje, kot smo pričakovali,« je dejala premierka zvezne države New South Wales, Gladys Berejiklian, ki je izbruh označila za najstrašnejše obdobje od začetka pandemije.

Oblasti so zaskrbljene zaradi veliko lažjega in hitrejšega širjenja nove različice delta, ki se je med prebivalci mesta prenašala zgolj med bežnim stikom.

Avstralija je sicer ena najuspešnejših držav na svetu v boju z novim koronavirusom. V državi, v kateri prebiva 25 milijonov ljudi, je bilo zabeleženih nekaj več kot 30,000 primerov okužb in 910 primerov smrti zaradi novega koronavirusa.