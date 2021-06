Do pol ure se tako za izstop iz države čaka na mejnih prehodih Slovenska vas in Krasinec, do ene ure na Gruškovju, do dveh ur na mejnih prehodih Jelšane, Metlika in Petrina, več kot dve uri pa na mejnem prehodu Novokračine. Na mejnem prehodu Dragonja je do pol ure treba čakati za vstop v državo.

Do zastojev prihaja tudi na gorenjski avtocesti, v smeri od Ljubljane proti Karavankam pri izvozu Lesce. Zaradi prireditev bodo danes na cestah tudi nekatere zapore. Zaradi Jurjevanja je v Črnomlju od 8. ure zjutraj zaprta cesta Črnomelj - Kanižarica, ki bo zaprta do 28. junija do 1. ure. V Ljubljani pa bodo zaradi državne proslave med 16. in 24. uro zaprte Valvasorjeva, Šubičeva, Beethovnova in Tomšičeva ulica ter Erjavčeva cesta.

Zaradi praznika danes do 21. ure velja tudi omejitev prometa za tovorna vozila z največjo dovoljeno maso nad sedem ton in pol.

Na AMZS so ljudem pred začetkom poletnih počitnic svetovali, da se na počitnice pripravijo. Priprava naj vključuje načrtovanje poti, preverjanje aktualnih informacij o ukrepih, povezanih z epidemijo covida-19, in pogojih za vstop v državo, v katero potujejo, ter stanja na cestah. Gneči se je mogoče izogniti z izbiro manj obremenjenih cest in mejnih prehodov, svetujejo. Običajnim razlogom za povečan promet na naših cestah in mejnih prehodih so se pridružile še kontrole na mejnih prehodih v povezavi z epidemijo covida-19.